Sanxenxo (Pontevedra) brilló en Navidad gracias a sus vecinos y comerciantes

Vecinos y comerciantes de Sanxenxo se implicaron esta pasada campaña navideña en la decoración del municipio impulsados por la iniciativa "Deslumbra co teu Nadal", promovida por el Concello y por Entretendas Centro Comercial Urbano.

La organización repartió 4.000 euros entre las mejores propuestas. Lo hizo en el marco del Concierto de Reyes que ofreció la Banda de Música de Sanxenxo en el Auditorio Emilia Pardo Bazán.

El jurado valoró la iluminación con hasta 10 puntos, la originalidad y el diseño con hasta cinco puntos, y el fomento de valores locales, contenido didáctico del proyecto y cuidado del medio ambiente con la utilización de materiales ecológicos, con hasta tres puntos.

En la categoría Establecimientos comerciales -fachada y escaparate-, el primer premio, dotado con 1.000 euros, fue para Muebles Dopazo; el segundo premio, valorado en 750 euros, fue para Restaurante Xerfa y el tercer premio, de 500 euros, fue para Mahonia Interiorismo.

Por otro lado, en la categoría de Viviendas -decoración exterior-, el primer premio, dotado con 500 euros, fue para Sergio Santiago Carballo; el segundo premio, de 300 euros, fue para Mari Carmen Lemetre Fariña, y el tercer premio, con 200 euros, se lo llevó María Belén Freijeiro Otero.

El premio único para la decoración del entorno de calles, barrios, plazas o vecindarios, dotado con 750 euros, fue para Vecinos de la Rúa Eira.