Se sube a una farola, se cae al suelo, y el Concello de Vilagarcía (Pontevedra) lo sanciona por vandalismo

El Ayuntamiento de Vilagarcía (Pontevedra) ha abierto un expediente sancionador a un joven de 18 años, que resultó herido tras subirse a una farola y caer al suelo. Todo ocurrió, según fuentes municipales, en la noche de Fin de Año, cuando el varón sufrió graves heridas al caer tras subirse al alumbrado público de la plaza de Galicia.

Por todo lo anterior, el individuo fue denunciado por vandalismo y desórdenes públicos, teniendo que hacerse cargo de la reparación de la farola y de una multa económica todavía por determinar, tal y como ha recogido Europa Press.

Por otro lado, el Ayuntamiento también tramita otra denuncia formulada por la Policía Local contra una mujer de 74 años por el hurto de elementos decorativos de la Navidad en la parroquia de O Carril. Este incidente se produjo el pasado domingo en torno a las 21:30 horas, cuando la aludida fue identificada como autora del hurto de varias setas luminosas de una rotonda. La mujer reconoció los hechos, pero se negó a devolver lo sustraído alegando que otras personas también se habían llevado otros elementos. Sin embargo, el lunes acabó devolviendo los adornos, aunque se enfrenta a una posible sanción por vandalismo.