La huelga indefinida del personal de limpieza de los hospitales de O Salnés (Pontevedra) se retrasa

Los trabajadores del servicio de limpieza de los hospitales de O Salnés, Barbanza y Cee han decidido retrasar el inicio de la huelga indefinida. Será a partir del miércoles 21 de enero cuando reclamen la equiparación de sus condiciones laborales con las del personal de otros centros de referencia, "acabando así con la discriminación que padecen".

En un comunicado recogido por Europa Press, la CIG avanza, además, que para el jueves 22 convocan una concentración ante el Sergas, en Santiago, a las 12:00 horas.

Estas movilizaciones forman parte del calendario acordado por las asambleas del personal de los hospitales de Vilagarcía, Ribeira y Virxe de Xunqueira de Cee celebradas los días 29 y 30 de diciembre "ante la falta de respuesta del departamento autonómico a la solicitud de reunión (...) para avanzar en la equiparación de las condiciones laborales" de las personas trabajadoras de los servicios de limpieza.

Así, ante la falta de avances por parte de la Consellería de Sanidade, la CIG presentará mociones en los ayuntamientos de estas áreas sanitarias en apoyo a las "justas reivindicaciones" y "para que desde las corporaciones municipales se le traslade a la Xunta la necesidad de negociar para poner fin a esta situación discriminatoria".

Por otra parte, el sindicato se ha dirigido por escrito a los grupos parlamentarios para solicitar una reunión y poner en su conocimiento la situación. El objetivo es evaluar posibles iniciativas para avanzar en la equiparación.

"Esta situación supone un agravio evidente, dado que estas profesionales realizan las mismas funciones y responsabilidades, pero sin los mismos derechos que el personal de la limpieza de las áreas sanitarias de referencia", ha denunciado la representación de la CIG.

Consideran "especialmente grave" que sea una administración pública la que "perpetúe" esta situación de "precariedad, pobreza laboral e infravaloración profesional" e "incumpla el principio de: a igual trabajo, igual salario".