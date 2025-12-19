El concejal de Moraña (Pontevedra) acusado de violencia machista cesa de su cargo en CIG-Ensino

El hasta ahora concejal del BNG en Moraña (Pontevedra), Rubén Fernández Monteagudo, ha cesado de su cargo como responsable comarcal de CIG-Ensino en Santiago y ha pedido su baja voluntaria del sindicato. Así lo ha confirmado la central nacionalista este viernes, después de que este jueves se conociera que el Bloque suspendiera de militancia al político ante una acusación de violencia machista.

Como indica Europa Press, la CIG ha informado de que Fernández Monteagudo "solicitó la baja voluntaria del sindicato y cesó en sus responsabilidades tras conocer las acusaciones vertidas contra él". La central nacionalista ha añadido que fue conocedor de los "por las noticias publicadas en los medios" y que no tiene "constancia por ningún medio" de la denuncia.

No así la Ejecutiva Nacional del BNG, que confirmó en las últimas horas la suspensión de militancia del que era también concejal en Moraña, al que pidió la devolución del acta. El partido nacionalista había recibido una acusación de violencia machista de la que la organización tuvo conocimiento a través de una persona del entorno personal de la víctima.

Según trasladaron los nacionalistas en una nota de prensa, la decisión se tomó en una reunión celebrada el 15 de diciembre después de conocer esta acusación el día anterior, el 14 de diciembre.

La dirección del BNG, que ha matizado que Fernández Monteagudo no tenía ningún cargo ni responsabilidad política dentro de la organización, acordó también trasladar su total apoyo a la víctima. Además, aclaró que la expulsión del aludido se decidió a pesar de que no recibió ninguna denuncia formal a través del canal interno habilitado, sino que llegó verbalmente por una persona del entorno de la víctima.