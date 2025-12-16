Autorizada la extracción de vieira, con un límite de 7.500 kilos, en la ría de Arousa (Pontevedra)

Los próximos días 17, 18 y 19 de diciembre estará autorizada la extracción de vieira, de manera limitada y controlada, en la ría de Arousa, concretamente, en la zona IV. Así lo determinó la Consellería do Mar tras analizar criterios científicos y reunirse con el sector.

En la reunión celebrada este lunes, estuvieron presentes la directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro, Ángeles Vázquez Suárez, y representantes de las cofradías de Cambados y Rianxo, así como los presidentes de las federaciones provinciales de cofradías de Pontevedra y A Coruña.

Las cofradías, explicó el Ejecutivo gallego y recogió Europa Press, solicitaron formalmente la apertura de la campaña y el ente gallego, tras analizar la petición, decidió autorizar la extracción de la vieira los días citados, eso sí, con un límite máximo de 7.500 kilos, de los cuales, 3.000 corresponden a la cofradía de Rianxo y 4.500 a la de Cambados, con un tope de 40 kilos por persona y día.

La actividad estará limitada exclusivamente a la zona IV de la ría y los puntos de descarga autorizada serán los puertos de Tragove y Rianxo, para garantizar un control efectivo de la extracción y de la comercialización del producto.

La Xunta ha explicado que esta decisión se basa en el informe científico realizado por el Centro de Investigacións Mariñas (CIMA), que indica que no existe stock suficiente en el resto de las zonas de la ría, por lo que recomienda una extracción limitada, puntual y estrictamente controlada, para garantizar la sostenibilidad del recurso.