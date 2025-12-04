O Grove (Pontevedra), "puerta Xacobea": reivindican la importancia del municipio en el Camino de Santiago

Un experto reivindica la importancia de O Grove en la Ruta Xacobea a los 40 años del hallazgo de la moneda del apóstol Nicolás Satriano, vía Europa Press

Hace 40 años una estudiante de la Universidade de Santiago de Compostela encontró una moneda con la representación del apóstol en O Grove. El hallazgo situó al municipio pontevedrés como un punto clave de la Ruta Xacobea, un hecho que el experto Bruno Padín Portela recuerda en un estudio sobre la localidad pontevedresa.

Este miércoles, como informa Europa Press, el doctor en Historia ha presentado en el Arzobispado de Santiago un relato en el que reivindica la importancia de este entorno y homenajea a la parroquia de San Vicente do Grove. El texto describe O Grove como una "puerta Xacobea" al recordar el hallazgo de la moneda del apóstol el 22 de agosto de 1985.

El objeto de 13 milímetros de diámetro, 0,33 de espesor y 0,28 gramos, que valía la sexta parte de un dinero, circuló durante el reinado de Fernando II (1157-1188). Según el estudio, "se conocen muy pocas variedades de monedas" con el nombre del rey de aquella época.

Precisamente, la moneda fue encontrada en el Adro Vello, que Padín Portela ha explicado que se trataba de una villa romana que "se extiende desde el siglo I hasta el siglo V después de Cristo" en lo que es el actual O Grove. Además, se trata de una localidad que tuvo una "producción excedentaria", que en la época castreña fue una colonia de subsistencia y después, con los romanos, pasó a ser una economía con capacidad de exportación.

"Una de las culturas más ricas"

En este contexto, el secretario xeral de Política Lingüística de la Xunta, Valentín García Gómez, que también acudió a la presentación, ha ensalzado la cultura gallega como una de las "más ricas de Europa". García Gómez ha agradecido a Padín Portela la intención de divulgar y dar a conocer el "pequeño milagro" que fue la aparición de la moneda.

Por su parte, el arzobispo de Santiago, Francisco José Prieto Fernández, ha ensalzado el estudio, recordando que este forma parte de una realidad que afecta a la historia y el origen gallego. "Son las raíces no solamente de todo lo que tiene que ver con el Camino de Santiago, el traslado del (cuerpo del) apóstol, la llegada a nuestra tierra, sino todo lo que esto significa", ha recalcado.