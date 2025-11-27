Siete detenidos en el último operativo contra el narcotráfico en Arousa (Pontevedra)

Siete personas detenidas: Es el balance, por el momento, del último operativo contra el tráfico de drogas en el corazón de Arousa. Participan agentes de la Policía Nacional y se han sumado medios, en las últimas horas, como dos excavadoras.

Así lo confirmó este jueves el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, antes de participar en unas jornadas en Santiago. El representante estatal detalló que las actuaciones, que permanecen bajo secreto de sumario, están instruidas por un juzgado de Santiago.

El operativo, que dio continuidad a otra operación realizada hace unas semanas en Santiago en la que se intervino heroína, tuvo su fase de explotación en la jornada de este miércoles cuando Unidades de la Policía Nacional de Vilagarcía de Arousa, Santiago y de los Grupos de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (GRECO) realizaron varios registros en municipios de Arousa y en Pontecesures.

Así, agentes de la Policía Nacional registraron un inmueble en el municipio pontevedrés de Ribadumia y el Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT) desplegó dos excavadoras para registrar una finca en Vilanova de Arousa (Pontevedra), tal y como recogió Europa Press.