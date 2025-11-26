Operativo contra el narcotráfico en Vilanova de Arousa (Pontevedra): Se han sumado excavadoras

Excavadoras en el operativo contra el narcotráfico en Vilanova de Arousa (Pontevedra).

Unidades de la Policía Nacional de Vilagarcía de Arousa, Santiago y de los Grupos de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (GRECO) desarrollan en estos momentos un operativo contra el narcotráfico en Vilanova de Arousa. Además, se cuenta en esta operación con excavadoras para abordar los registros.

Según ha detallado el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, y ha recogido Europa Press, la operación policial comenzó en la mañana de este miércoles y, por el momento, se realizaron tres registros.

Losada ha detallado, por otro lado, que esta operación se encuentra bajo secreto de sumario y da continuidad a otra que se produjo, hace unas semanas, en otra comarca gallega.

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra quiso felicitar a la Policía Nacional por "su profesionalidad, exhaustividad y compromiso" en la lucha contra el narcotráfico. "La sociedad puede estar segura de que en esta lucha difícil y continua contra el narcotráfico contamos a nuestro favor con los mejores profesionales", concluyó.