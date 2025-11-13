La Policía Nacional desarticula un punto de distribución de droga en Cambados (Pontevedra)

La Policía Nacional ha desarticulado un punto de distribución de estupefacientes en la localidad pontevedresa de Cambados. En la intervención, ha resultado una persona detenida y se han incautado seis kilos de cocaína, 27 kilos de hachís y ocho kilos de marihuana.

Según indican fuentes policiales, agentes pertenecientes al Grupo Operativo de la Policía Nacional llevaban desde hace algún tiempo una investigación que les permitió averiguar que un vecino de Cambados se dedicaba a la distribución de importantes cantidades de cocaína, hachís y marihuana a pequeños narcotraficantes.

A lo largo de estas semanas, los investigadores efectuaron una serie de vigilancias que culminaron en la mañana del pasado día 7 de noviembre, cuando se produjo la detención del implicado y el registro de su domicilio.

En el marco de la Operación Logan, los agentes incautaron seis kilos de cocaína, 27 kilos de hachís y ocho kilos de marihuana, así como una pistola con munición y lista para disparar, dinero, una báscula de precisión, una máquina de envasar al vacío y diversa documentación. De esta forma, los policías dan respuesta a una demanda vecinal.