Piden prisión para un acusado de distribuir pornografía infantil en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)

La Audiencia Provincial de Pontevedra juzgará este martes a las 10:00 horas a un hombre de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) que se enfrenta a ocho años de prisión y nueve de libertad vigilada por difundir pornografía infantil.

Según el escrito de la Fiscalía, al que ha accedido Europa Press, en el marco de la operación policial Cuervo desarrollada por la Policía Nacional, durante los años 2020 y 2021 se detectó que el usuario usaba un programa para descargar y compartir seis archivos con claro contenido sexual explícito en los que participaban menores "de muy corta edad y aspecto prepuber".

Asimismo, en su domicilio se localizó el equipo informático del que se había servido el acusado para descargar y distribuir los archivos. Tras el análisis del ordenador, se hallaron 287 archivos de vídeo o similares, de los cuales habían sido compartidos 83 y en los que aparecían menores realizando tocamientos, entre otras prácticas sexuales.

Por ello, el Ministerio Público solicita ocho años de prisión por un delito de distribución de pornografía infantil, así como nueve años de libertad vigilada en los que se le prohíbe desempeñar actividades que permitan o favorezcan el contacto con menores y se le obliga a someterse a programas formativos de educación sexual.

Con todo, también, que conlleve contacto regular y directo con menores de edad; el decomiso del ordenador intervenido y el disco duro; e imposición del abono de costas.