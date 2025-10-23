Prisión para dos de los detenidos en la última operación antidroga con epicentro en O Salnés

El juez del Tribunal de Instancia de Vilagarcía de Arousa, plaza 3, ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza, para dos de los detenidos que pasaron a disposición judicial este jueves, tras ser detenidos el martes en un operativo contra el tráfico de drogas con epicentro en O Salnés.

Según han informado fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), a otros cinco detenidos, el juez les ha impuesto la retirada del pasaporte, la prohibición de salida del territorio nacional y la obligación de comparecer quincenalmente en el juzgado; además, ha decretado la puesta en libertad a tres de los detenidos, con la obligación de comparecer en el juzgado cuando sean requeridos para ello.

Todos ellos están investigados por tráfico de drogas que causan grave daño a la salud en relación con pertenencia a organización o grupo criminal. En algunos de los casos, también por tenencia ilícita de armas.

Operación 'Doner'

La operación 'Doner' tuvo su fase de explotación este martes cuando agentes de las Unidades de Droga y Crimen Organizado (Udyco) de la Policía Nacional, en coordinación con el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) de la Guardia Civil, practicaron más de una veintena de detenciones en O Salnés y en diversos puntos de la provincia de Pontevedra.

Durante la operación se produjeron más de una decena de registros, alguno de ellos en Vilagarcía de Arousa y Vilanova de Arousa, como en una casa ubicada en O Terrón.

Durante los registros, los efectivos actuantes se incautaron de algún arma, diferentes cantidades de sustancias estupefacientes y dinero en efectivo.