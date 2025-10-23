Detenidos en O Grove (Pontevedra) un hombre y su hermana por robarle el coche a un conocido

La Guardia Civil detiene a un hombre y a su hermana como autor y coautora de un supuesto delito de robo con violencia Guardia Civil

La Guardia Civil ha detenido en O Grove a un hombre, de 40 años, y a su hermana, de 43 años, como autor y coautora de un supuesto delito de robo con violencia. Además, a él se le atribuyen también lesiones graves por agresión, amenazas graves con armas de aire comprimido y apropiación indebida de vehículo.

Según informa Europa Press, el pasado 13 de octubre, agentes del Instituto Armado acudieron al centro de salud de la localidad debido a que un joven había sido víctima de una agresión, motivo por el que interpuso denuncia por haber sido amenazado y agredido por un hombre, además de sustraerle el vehículo.

La víctima había acudido a la vivienda de una conocida, invitado por esta, y, al llegar, el hermano de esta le agredió brutalmente sin mediar palabra. A su vez, le amenazó con un arma y le pidió que fueran a un cajero y le diera todo el dinero que tenía; mientras, la mujer aprovechó para sustraerle el dinero que portaba en su cartera.

El agresor utilizó el vehículo de la víctima para desplazarse ambos hasta el cajero, momento en el que el denunciante intentó huir y fue interceptado nuevamente por el varón. En ese momento, lo tiró al suelo y le dio diversas patadas y puñetazos en todo el cuerpo. Malherido, la víctima consiguió levantarse y escapar, dejando allí su vehículo y las llaves que tenía su agresor.

A raíz de lo descrito, la Guardia Civil del puesto de O Grove inició una investigación y, tras las diversas pesquisas, identificaron a los hermanos, ambos con antecedentes policiales. De esta forma, procedieron a su detención el pasado martes, 21 de octubre.

La mujer fue puesta en libertad en dependencias judiciales y su hermano, junto con las diligencias, fue puesto a disposición judicial en el Juzgado de guardia de Cambados, que este miércoles ha decretado libertad con cargos para ambos.