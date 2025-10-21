Agentes de la Guardia Civil. Guardia Civil

O Salnés

Operativo contra el narcotráfico en O Salnés: Participan la Guardia Civil y Policía Nacional

Según ha trascendido esta mañana, este mismo martes se está llevando a cabo la investigación en puntos como Vilanova y Vilagarcía

Un operativo contra el narcotráfico se está llevando a cabo este martes en la comarca de O Salnés (Pontevedra).

Agente de la UCO de la Guardia Civil en una imagen de archivo.

Tal y como ha confirmado la Policía Nacional a Europa Press, se trata de una operación conjunta con agentes de la Guardia Civil.

En concreto, el operativo se está desarrollando entre Vilagarcía de Arousa y varios puntos de Vilanova.