O Salnés
Operativo contra el narcotráfico en O Salnés: Participan la Guardia Civil y Policía Nacional
Según ha trascendido esta mañana, este mismo martes se está llevando a cabo la investigación en puntos como Vilanova y Vilagarcía
Un operativo contra el narcotráfico se está llevando a cabo este martes en la comarca de O Salnés (Pontevedra).
Tal y como ha confirmado la Policía Nacional a Europa Press, se trata de una operación conjunta con agentes de la Guardia Civil.
En concreto, el operativo se está desarrollando entre Vilagarcía de Arousa y varios puntos de Vilanova.