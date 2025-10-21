Operativo contra el narcotráfico en Pontevedra: más de 20 detenidos en diversos puntos de O Salnés

Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han llevado a cabo un operativo contra el narcotráfico en diversos puntos de la provincia de Pontevedra, especialmente en O Salnés. La Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco) en coordinación con el Equipo de Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA) ha detenido a más de 20 personas en el marco de esta operación.

El operativo, bautizado como 'Doner', ha tenido su fase de explotación en la madrugada de este martes, con más de una decena de registros. Algunos de ellos se han ejecutado en Vilagarcía de Arousa y Vilanova, así como en una casa ubicada en O Terrón, como recoge Europa Press.

Según ha informado el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, durante los registros los efectivos actuantes se han incautado de algún arma, diferentes cantidades de sustancias estupefacientes y dinero en efectivo.

Por su parte, Losada ha felicitado a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que "continúan golpeando duro" a las redes del narcotráfico y la delincuencia organizada. "Con su valioso trabajo contribuyen a que esta provincia mantenga sus altísimos estándares de seguridad", ha remarcado Abel Losada.

Operativo narcosubmarino en A Pobra

Este dispositivo policial se produce casi un mes después de la 'Operación Saona', que se desarrolló en las comarcas de O Salnés y de O Barbaza y dejó 11 detenidos por su vinculación en el alijo de más de 3.500 kilos de cocaína incautados en A Pobra do Caramiñal. Por aquel entonces, en la cara sur de la ría de Arousa se produjeron varios registros y detenciones en el municipio pontevedrés de Cambados.