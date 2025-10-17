Tres personas resultan heridas tras salirse de la vía en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)

Tres personas han resultado heridas tras salirse de la vía en la PO-548, a su paso por el municipio pontevedrés de Vilagarcía de Arousa.

Según ha informado el 112 Galicia, el accidente tuvo lugar a las 22:30 horas de este jueves y fue un particular el que avisó de que un vehículo había caído en una cuneta. Los tres heridos fueron trasladados al Hospital do Salnés.

La central de emergencias movilizó a los profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, al Servizo Municipal de Emergencias de Vilagarcía de Arousa, a la Guardia Civil de Tráfico y a Protección Civil.