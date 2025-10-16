Corte en la autopista AP-9: un camión vuelca y suelta su carga a la altura de Portas (Pontevedra)
El pinchazo de una rueda ha provocado que el camión volcara y vertiera parte de su carga a la carretera
Impactante accidente este jueves por la tarde en la autopista AP-9 a su paso por Portas (Pontevedra). Un camión ha volcado y chocado contra un quitamiedos tras pinchar una rueda a las 17:39 horas.
Según informan fuentes del 112, un particular no implicado en el accidente ha asegurado que el vehículo "reventó una rueda", razón por la cual el conductor ha perdido el control y ha chocado contra el quitamiedos.
No hay heridos y el conductor ha salido ileso, aunque ha perdido parte de su mercancía (virutas de madera) al volcar. En consecuencia, la Guardia Civil ha tenido que cortar la AP-9 en Portas. Por el momento continúan cerrados dos carriles de la autopista, uno en cada dirección.
Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Guardia Civil de Tráfico, Protección Civil de Portas y de Cuntis, y también los servicios de emergencias sanitarias.
Este accidente tuvo lugar en el kilómetro 114 de la autopista. Un kilómetro antes y veinte minutos después se ha producido una colisión por alcancen entre dos turismos. Según informa Europa Press, tres personas han resultado heridas leves.