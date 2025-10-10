Muere un hombre de 75 años en Caldas (Pontevedra) tras sufrir un accidente de motocultor
El hombre se encontraba tirado en el suelo con una herida en la cabeza al lado del vehículo y sin signos de violencia
Más actualidad: Detenidos cinco miembros de Tropas de Breogán por enfrentamientos violentos con ultras del Málaga
Un hombre de 75 años ha fallecido este viernes tras sufrir un accidente en un motocultor en el municipio pontevedrés de Caldas, en la parroquia de Saiar.
Según fuentes próximas a la investigación que recoge Europa Press, el hombre se encontraba tirado en el suelo con una herida en la cabeza al lado del vehículo y sin signos de violencia, por lo que se cree que falleció debido a un accidente.
Fue una vecina la que alertó al 112 alrededor de las 13:30 horas de que había un hombre tirado en una finca. Hasta el lugar se desplazaron el 061, la Guardia Civil y Policía Local, entre otros medios.