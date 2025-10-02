Herido tras sufrir una indisposición y precipitarse con su coche al mar en Vilanova de Arousa (Pontevedra)

Un conductor ha resultado herido tras sufrir una indisposición y caer con su vehículo al mar en la localidad pontevedresa de Vilanova de Arousa.

Según ha informado el 112 Galicia, el siniestro se produjo en la parroquia de Caleiro sobre las 10:45 horas de este jueves. Fue un particular el que informó a la central de emergencias y la Policía Local, que se encontraba en el punto, solicitó colaboración para poder rescatar al herido.

Los operadores del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias dieron aviso a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Bomberos de O Salnés, Guardia Civil de Tráfico y servicios de mantenimiento de la carretera.

Ya en el lugar, los medios de emergencias desplazados al lugar confirmaron que el implicado ya estaba en la ambulancia en la que sería trasladado al centro hospitalario de referencia y una grúa se encargó de la retirada del vehículo.