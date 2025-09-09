Dos heridos, uno de ellos grave, tras una pelea con un martillo en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)

Dos hombres han resultado heridos, uno de ellos grave, en una pelea con uso de un martillo y vinculada con el tráfico de drogas en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra).

Según fuentes municipales recogidas por Europa Press, la Policía Local recibió el aviso a las 08:30 de la mañana de una persona que alertaba de una pelea con "instrumentos de ferretería", apuntando a un martillo como posible pieza empleada.

Dos patrullas se desplazaron a Trabanca Badiña, en concreto en la calle da Pena, y se encontraron a un hombre de 42 años con abundante sangre, tendido en el suelo y convulsionando. El hombre fue trasladado al Hospital do Salnés por parte de las emergencias, que movilizó al lugar un soporte de vital básico y otra de vital avanzado.

El otro implicado, también un hombre de mediana edad, se había dado a la fuga. En las inmediaciones se localizó el martillo. Posteriormente, también se dio con el huido, que presentaba lesiones y fue trasladado al Hospital de O Salnés, donde permanece custodiado por la Policía Nacional.

Al lugar el 061 trasladó, tras recibir el aviso sobre las 09:05 horas, una ambulancia de soporte vital básico para atender el varón, de 51 años. Desde la Policía Local, vinculan lo sucedido con un asunto de tráfico de drogas.