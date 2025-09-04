Sanxenxo (Pontevedra) mantiene la bandera roja en todas las playas por la presencia de carabelas

El Concello de Sanxenxo (Pontevedra) ha informado que sigue izada la bandera roja en todos los arenales ante la presencia de carabelas portuguesas.

Como recuerda Europa Press, las playas de este municipio pontevedrés están cerradas al baño desde este miércoles. Los socorristas y el personal de Emergencias realiza labores para retirar las carabelas portuguesas.

Ya el pasado viernes 29 de agosto, el concello izó la bandera amarilla por la presencia de este tipo de medusa marina. Una medida preventiva para evitar el cierre de las playas que al final se ha tenido que decretar.

Entonces, el consistorio ya recomendó evitar el contacto y no bañarse en zonas donde se avistaron las carabelas. Especialmente, hacían referencia a las playas de Montalvo y Canelas.