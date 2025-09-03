Sanxenxo (Pontevedra) extiende la bandera roja por carabelas a todas sus playas

La llegada de carabelas portuguesas ha obligado a Sanxenxo a izar la bandera roja al baño en todos los arenales del municipio.

Así lo han informado fuentes del Concello local que recoge Europa Press, y también han detallado que los socorristas y el personal de Emerxencias están realizando labores para retirar estas carabelas portuguesas de las playas.

La presencia de esta especie de medusa que tiene una peligrosidad muy alta también llevó al gobierno local a izar la bandera amarilla en varios arenales la pasada semana.