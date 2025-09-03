Carabela portuguesa

Carabela portuguesa Concello de Sanxenxo

O Salnés

Sanxenxo (Pontevedra) extiende la bandera roja por carabelas a todas sus playas

El Concello ha informado de que los socorristas y el personal de Emerxencias realizan labores para retirarlas

Información relacionada: Bandera roja en la playa de Montalvo ante la presencia de carabelas portuguesas en Sanxenxo (Pontevedra)

Publicada

La llegada de carabelas portuguesas ha obligado a Sanxenxo a izar la bandera roja al baño en todos los arenales del municipio.

Carabela portuguesa

Así lo han informado fuentes del Concello local que recoge Europa Press, y también han detallado que los socorristas y el personal de Emerxencias están realizando labores para retirar estas carabelas portuguesas de las playas.

La presencia de esta especie de medusa que tiene una peligrosidad muy alta también llevó al gobierno local a izar la bandera amarilla en varios arenales la pasada semana.