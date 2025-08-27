Cuatro personas heridas en un accidente de tráfico en Cuntis (Pontevedra)

Tal y como ha notificado el 112, el accidente ha tenido lugar en el kilómetro 219 de la N-640, poco antes de las 17:30 horas. Ha sido uno de los implicados, entre otros particulares, quien ha llamado al 112 Galicia y ha indicado que se trataba de una colisión entre dos coches y podía haber personas atrapadas.

Europa Press informa que se ha solicitado la intervención de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que ha movilizado a su personal a bordo del helicóptero medicalizado con base en Ourense.

Hasta el lugar también se desplazó la Guardia Civil de Tráfico, los bomberos de O Salnés y los voluntarios de Protección Civil de Cuntis, así como el personal del servicio de mantenimiento de la carretera.

Los servicios de emergencias confirmaron que ninguna de las personas estaba atrapada en el interior de los vehículos. Los heridos fueron trasladados al centro hospitalario de referencia.