Activo un incendio forestal en Catoira (Pontevedra)

Imagen de archivo de un bombero en un incendio forestal. Shutterstock

La Consellería do Medio Rural ha informado de que un incendio forestal se encuentra activo este domingo en la localidad pontevedresa de Catoira.

Según informa Europa Press, el fuego se inició a las 16:11 horas de este domingo en la parroquia Oeste.

Por ahora el departamento autonómico no dispone de una estimación de superficie afectada pero ha movilizado hasta el lugar a dos agentes, cuatro brigadas, cuatro motobombas y un helicóptero.