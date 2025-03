Muere una persona en Ribadumia (Pontevedra) en un accidente entre dos coches y un autobús

🔴 #AXEGAInforma dun falecido cunha colisión entre dous coche e un autobús en Ribadumia.



📍 Quilómetro 2 da VG-4.2.



▶ O condutor e o copiloto, falecido, tiveron que ser excarcerados.

▶ Non hai feridos no autobús, pero si no outro coche, de carácter leve. pic.twitter.com/SzcahCXEXe