Garamendi ante los medios de comunicación a su salida del Foro La Toja. Elena Fernández / EP

Garamendi cuestiona en Galicia el derecho a la huelga general por la vivienda: "No es un conflicto laboral"

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, no ve "dentro de la legalidad" una posible huelga general por la vivienda ya que "no está dentro de un conflicto laboral".

Así lo ha señalado ante Europa Press preguntado por las voces que apuntan a la convocatoria de un paro en protesta por la situación actual. Todo ello en el marco del Foro La Toja Vínculo Atlántico, que se celebra hasta este sábado en la localidad pontevedresa de O Grove.

Para él, el problema de la vivienda es "real" y "complejo", por lo que no se puede solucionar con "planteamientos simples" porque estos "no arreglan absolutamente nada".

Garamendi ha subrayado que si personas quieren manifestarse, los empresarios "no tienen nada que decir", pero una huelga "está regulada por la ley" y solo se da cuando hay un "conflicto laboral".

"Creo que es muy malo para España y también digo algo que no entiendo. ¿Es una huelga contra la oposición, contra las empresas? Es la primera vez que lo veo. Yo creo que son los gobiernos los que tienen capacidad de decisiones y los que tienen que actuar", ha sentenciado.