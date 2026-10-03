Borrell lamenta en Galicia el 'no' del Congreso a los decretos de la vivienda

El ex alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha lamentado el 'no' del Congreso de los Diputados a los dos decretos de vivienda aprobados el pasado martes por el Consejo de Ministros pese a su "necesidad evidente".

Así lo ha señalado en una rueda de prensa, a la que ha asistido Europa Press en el marco del Foro La Toja Vínculo Atlántico, celebrado en la localidad pontevedresa de O Grove durante esta semana.

Tras ser preguntado sobre una posible convocatoria de elecciones generales, Borrell ha indicado que él ha venido al evento a hablar sobre la oposición democrática en Bielorrusia, reconociendo que "no es el momento de especular qué va a pasar" en España.

"Todos sabemos lo que pasó ayer. Lamento que esos decretos no hayan salido adelante porque había gran expectación social y su necesidad parece evidente", ha sentenciado.

"Tomar conciencia" de Bielorrusia

En una mesa redonda junto con la líder de la oposición democrática del país, Sviatlana Tsikhanouskaya, en la que abordaron este tema, Borrell ha lamentado la "represión sin límite ni escrúpulos" que ejerce Lukashenko "porque sabe que tiene al gran hermano ruso que le va a cubrir las espaldas". Ha pedido a la sociedad española que "tome conciencia" de la situación que vive Bielorrusia ante la "represión" de Aleksandr Lukashenko.

Asimismo, ha pedido que el Gobierno español renueve el apoyo que le da a la oposición de Bielorrusia, que "ganó las elecciones" aunque el dictador "no reconoció el resultado".

Él se ha referido al que fue el principal opositor y marido de Sviatlana Tsikhanouskaya, Serguéi Tijanovski, que fue encarcelado durante 5 años.

Precisamente Sviatlana Tsikhanouskaya ha hablado de la situación que vive su país, tratándose de una "ocupación oculta" de Rusia, con todavía unos 900 presos políticos, pese a que la dictadura dejó en libertad a cerca de 500.

Para ella, el destino de Bielorrusia está ligado al de Ucrania, manteniendo la esperanza de que pronto pueda volver la democracia a su país.