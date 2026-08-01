La armadora del 'Villa de Pitanxo' tendrá hasta el 15 de septiembre para reunir la fianza de 44 millones

El responsable de flota de Pesquerías Nores Marín, la dueña del 'Villa de Pitanxo', José Antonio Nores Ortega (i) y el director de la compañía, José Antonio Nores Rodríguez (d). Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

La armadora del pesquero "Villa de Pitanxo", buque que naufragó en Canadá en 2022, tendrá hasta el 15 de septiembre para reunir la fianza de 44 millones de euros para afrontar las posibles responsabilidades que pudiese tener la empresa tras la celebración del juicio. Así, el magistrado del caso, Ismael Moreno, ha atendido la petición de la empresa, que en los últimos días solicitó dos meses más de margen para consignar dicha fianza.

Lo anterior también ha sido notificado a las familias, tal y como ha precisado María José de Pazo, portavoz de los familiares de las 21 víctimas mortales del hundimiento.

Todo ello después de que la Audiencia Nacional acordase la semana pasada enviar a juicio a dos directivos de la empresa armadora del pesquero gallego 'Villa de Pitanxo' y al capitán de la embarcación por la muerte de 21 tripulantes durante el naufragio. En su auto, recogido por Europa Press, el juez del caso, Ismael Moreno, abrió juicio a los dos máximos responsables de la armadora del barco Grupo Nores Marín, José Antonio Nores Rodríguez y José Antonio Nores Ortega, padre e hijo, y al capitán del barco, Juan Enrique Padín, por presuntos delitos de homicidio por imprudencia grave y de lesiones imprudentes en concurso ideal con otro contra los derechos de los trabajadores. Además, señaló como responsable civil subsidiario a la mercantil Pesquerías Nores Marín y a la entidad aseguradora British Marine Luxembourg como responsable civil directo.

El juez requirió a los tres acusados para que depositen 44 millones de euros como fianza para garantizar las responsabilidades pecuniarias que se les pudieran imponer, así como reclama a la responsable civil subsidiaria, Pesquerías Nores, que preste la misma cantidad de forma solidaria con los tres acusados, así como a la responsable civil, la aseguradora British Marine Luxembourg.

El pasado martes, ninguno de los tres acusados acudió a recoger el auto de apertura de juicio ante el juez, por lo que fueron citados de nuevo para el 5 de agosto a las 10:30 horas.