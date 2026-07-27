La Ribeira Sacra no será Patrimonio Mundial por ahora: la Unesco pide completar el expediente

La Ribeira Sacra no será, por ahora, Patrimonio Mundial de la Unesco. El Comité de Patrimonio Mundial reunido en Corea del Sur ha decidido devolver el expediente a España para que introduzca mejoras y complete la documentación antes de presentarlo, de forma que no tenga que comenzar el proceso desde el inicio.

Así lo han determinado los expertos tras horas de debate y negociaciones, según recoge Europa Press. La resolución de referral o devolución técnica es la opción más favorable cuando una candidatura no consigue la inscripción inmediata.

La propuesta salió adelante gracias al respaldo de un bloque de 15 países encabezado por Perú, frente a la postura defendida por otros estados, como Suiza y Chequia, que apostaban por un deferral o aplazamiento. Esta medida es mucho más severa y habría obligado a rehacer prácticamente toda la candidatura.

La candidatura gallega llegó al Comité pese a que el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), organismo asesor de la Unesco, recomendaba directamente no inscribir la Ribeira Sacra en la Lista del Patrimonio Mundial. Esta recomendación, en todo caso, no es vinculante y la única propuesta española queda ahora en stand by.

El acuerdo alcanzado en las últimas horas, además, establece la realización de una misión consultiva del Icomos sobre el terreno. Esta misión permitirá que los expertos internacionales trabajen con el Estado español y la Xunta para perfeccionar la candidatura antes de que vuelva a ser evaluada. El propio Icomos ha mostrado su satisfacción por esta solución y ha expresado su disposición a colaborar en la fase final del proyecto.

Algunos países manifestaron durante el debate su preocupación por la posibilidad de que la candidatura volviese a presentarse sin los cambios necesarios. La decisión de que España solicite formalmente esa misión de asesoramiento evitará nuevos bloqueos en futuras evaluaciones.

La candidatura española deberá ampliar y mejorar la documentación del paisaje cultural de la Ribeira Sacra. Entre las cuestiones que deberán reforzarse figuran el inventario y la cartografía del patrimonio hidráulico, así como de los elementos vernáculos e inmateriales vinculados a la cultura del agua.

Referencia a los incendios

La delegación española, a través del embajador ante la Unesco, Miquel Iceta, ha defendido que sea el Comité el que tome las decisiones y no el Icomos, en referencia al informe que desaconsejaba su distinción. Iceta, además, ha indicado que existen dos problemas en la gestión: la toma de decisiones teniendo en cuenta "informes erróneos" y problemas de diálogo entre los estados y los órganos asesores.

El embajador ante la Unesco ha señalado que España "sigue comprometida con la necesidad de valorar las raíces locales en su papel de guardiana de patrimonio" y ha felicitado a la comunidad de la Ribeira Sacra "la de hoy y la que han preservado durante 15 siglos un bien de indiscutible valor universal en nombre de la Humanidad", citando a Cipriano Marín y Ana Goy, "que tanto trabajaron por esta candidatura y que hoy ya no están entre nosotros".

Iceta ha finalizado su intervención haciendo referencia a los incendios que cada verano calcinan miles de hectáreas, asegurando que "la defensa del patrimonio tiene siempre unos héroes, hoy lo son los bomberos de España, Francia y tantos otros países que luchan contra el fuego".

Rueda confía en el "éxito" de 2027

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha agradecido este lunes la implicación del Gobierno central con la candidatura de la Ribeira Sacra y ha señalado que el próximo año podría haber "buenas noticias". Así se manifestó a preguntas de los medios tras el Consello da Xunta celebrado por la mañana.

"Fue la única candidatura que presentó nuestro país y creo que la defendió con convicción y con énfasis", indicó Rueda, que reconoció la importancia de que la candidatura llegase hasta la fase final, mientras que otras muchas "no llegaron".

El mandatario autonómico explicó que el peor escenario habría sido la retirada de la propuesta española, lo que dificultaría "durante mucho tiempo" que se pudiese volver a presentar. Ahora, sin embargo, la Ribeira Sacra dispone de una segunda oportunidad en 2027: "Tenemos un año para volver a intentarlo. Redoblaremos los esfuerzos y espero que el año que viene tengamos éxito".

Otras reacciones

La presidenta de la Deputación de Lugo, Carmela López, ha mostrado su respeto por la decisión adoptada por el Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco y ha trasladado la confianza de la institución provincial en que este proceso concluirá con el reconocimiento internacional del territorio: "La Ribeira Sacra reúne todos los valores que la hacen merecedora de formar parte de la Lista del Patrimonio Mundial".

Así, la representante del ente provincial se mostró convencida de que "será el año que viene cuando lo sea oficialmente". "Este no es el final del camino. Es un paso más en un proyecto de largo recorrido que requiere unidad, perseverancia y trabajo conjunto", añadió Carmena López.

"Respetamos la decisión adoptada por la Unesco y el procedimiento establecido, pero también tenemos la responsabilidad de defender aquello en lo que creemos. Y nosotros creemos en la Ribeira Sacra, en su valor excepcional y en la fortaleza de una candidatura que representa uno de los mayores patrimonios culturales y paisajísticos del mundo", afirmó la presidenta de la Deputación de Lugo.

El presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, ha calificado la decisión de la Unesco como una situación "esperanzadora", al considerar que mantiene viva la candidatura de la Ribeira Sacra y abre la puerta a conseguir el reconocimiento como Patrimonio Mundial el próximo año.

Menor ha señalado que el informe inicial de Icomos supuso "un mazazo", ya que no respaldaba la inscripción de la candidatura: "No era un informe justo". El presidente de la Deputación de Ourense, sin embargo, se ha mostrado esperanzado de cara a 2027: "Estamos en condiciones de conseguirlo. Tenemos un año para hacerlo y vamos a cumplir. Ahora toca ponerse a trabajar".