Xunta defiende la Ribeira Sacra como "proyecto de país excepcional" en su candidatura a la Unesco

El conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López, ha elevado la candidatura de la Ribeira Sacra para Patrimonio Mundial de la Unesco como un "proyecto de país" gracias a los atributos "excepcionales" del territorio, así como su "carácter único".

Así lo ha trasladado en un encuentro con miembros de la Comisión de Industria y Turismo del Congreso de los Diputados, con el objetivo de "involucrar a todas las fuerzas políticas con representación en la Cámara en la recta final del proceso" hacia la evaluación que tendrá lugar el próximo mes de julio en Corea del Sur.

En este sentido, Europa Press informa de que López Campos ha incidido en las "buenas sensaciones" recogidas a lo largo del proceso de obtención de este reconocimiento -iniciado en 2017- y ha celebrado la implicación de los 26 ayuntamientos de las provincias de Ourense y Lugo, así como el "total apoyo" por parte del embajador de España ante la Unesco, Miquel Iceta, y el "trabajo plenamente coordinado" con el Ministerio de Cultura.

En su intervención, el titular de Cultura ha recalcado el "carácter único" de la Ribeira Sacra, así como la "espectacularidad de sus cañones y valles fluviales esculpidos por el agua", incluyendo además la "relevancia de su patrimonio hidráulico" a través de infraestructuras que permanecen actualmente desde "la revolución tecnológica medieval".

Asimismo, ha subrayado el "esfuerzo y trabajo sin descanso" del Ejecutivo gallego para elaborar el proyecto, apodado 'Ribeira Sacra: Paisaxe da auga', destacando los cerca de 8 millones de euros invertidos para la "conservación y puesta en valor" de los más de 40 bienes patrimoniales.

Etapa "decisiva"

En este contexto, López Campos ha advertido de que la candidatura entra ahora en una "etapa decisiva" a la que la Xunta se enfrenta con "la tranquilidad y seguridad" de contar con una propuesta "sólida y arropada" por el Gobierno central, la Comunidad, la ciudadanía, agentes locales e instituciones del territorio, tal y como ha destacado.

Por ello, el conselleiro ha afirmado que Consellería y Ministerio "seguirán trabajando intensamente y de manera coordinada" para impulsar la promoción del territorio. "Unos pasos que se suman al trabajo ya realizado y del que debemos sentirnos satisfechos", ha añadido.