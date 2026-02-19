La Xunta denuncia "opacidad" del Gobierno al negarle el acceso al expediente europeo sobre la AP-9

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, ha informado de que el Gobierno central ha comunicado a la Xunta su negativa a permitirle el acceso al expediente de infracción abierto por la Comisión Europea en relación con la gestión de la autopista AP-9.

Tras reunirse este jueves por la tarde en Santiago con la Unión de Consumidores de Galicia (Ucgal), la conselleira ha criticado esta "opacidad", una decisión trasladada al Ejecutivo gallego el miércoles, y censuró la "falta de transparencia" y el "ninguneo" del Estado.

A preguntas de los medios, Allegue ha explicado que el Gobierno justifica el veto por una supuesta "falta de interés público" y por la "confidencialidad" al tratarse de un expediente comunitario, argumentos que, a su juicio, "llaman la atención" y "no tienen sentido" porque la AP-9 "vertebra exclusivamente" a Galicia y discurre íntegramente por la comunidad.

La conselleira ha reprochado una "patada para adelante" y ha reclamado una reunión para que el Ejecutivo central informe sobre una cuestión que afecta a una autopista con una media diaria de 26.000 usuarios. Sobre los próximos pasos, aseguró que la Xunta está "valorando el siguiente paso", pero ha advertido: "No nos vamos a quedar callados".

Por su parte, el secretario xeral de Ucgal, Miguel López, subrayó que es "una demanda de todos los usuarios y consumidores de Galicia" que la AP-9 pase a ser "de titularidad de Galicia" y se avance hacia su "gratuidad", al considerar que los consumidores llevan tiempo sufragando una infraestructura "sobradamente amortizada".

López ha criticado también la negativa del Estado a facilitar información a la asociación sobre el expediente sancionador europeo y ha defendido que, ante la "oscuridad" y la falta de explicaciones, la sociedad civil debe movilizarse. Ucgal ha llamado a "ir de la mano" con entidades profesionales, transportistas y usuarios, así como con la Xunta y quienes se sumen, para exigir transparencia y el rescate de la vía.

Allegue ha recordado además que el Parlamento gallego aprobó por unanimidad la transferencia de la AP-9, cuyo debate en el Congreso, dijo, se ha retrasado en 45 ocasiones, y ha insistido en que bonificar hasta el final de la concesión "sale igual" que rescatar, por lo que ha reclamado al Gobierno "valentía" para abordar ese rescate y apoyar acciones conjuntas con consumidores, transportistas y organizaciones empresariales.