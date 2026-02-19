Galicia busca seis startups para acelerar la innovación en deporte y bienestar: hasta 75.000 euros de ayuda

La aceleradora del deporte de Galicia, impulsada por la Xunta y el Clúster Galego da Industria do Deporte e o Benestar, ha abierto una nueva convocatoria de aceleración. En total, serán seleccionados hasta seis proyectos, que recibirán una subvención a fondo perdido por parte del IGAPE de hasta 25.000 euros y tendrán la posibilidad de acceder a una inversión directa en capital de hasta 50.000 euros por parte de Xesgalicia.

Las startups del ámbito deportivo interesadas en participar podrán presentar sus proyectos hasta el 27 de marzo. Y, el programa de aceleración comenzará en formato híbrido el 20 de abril y finalizará el 20 de agosto.

Esta convocatoria está diseñada para proyectos que ya cuentan con un producto mínimo viable y necesitan validarlo en el mercado y desarrollar una estrategia de captación de clientes. Las participantes también desarrollarán, si es posible, una prueba de concepto en un entorno real con una de las entidades tractoras participantes, dando respuesta a uno de los retos definidos.

Estos retos, definidos por el Consejo de Entidades de la BF Sport, reflejan los principales desafíos de innovación y emprendimiento de la industria del deporte y el bienestar en Galicia. Además, las entidades tractoras entre las que destacan el RC Celta, el Deportivo de La Coruña, el Obradoiro, Abanca o la corporación Hijos de Rivera, han propuesto desafíos específicos para dar respuesta a sus principales necesidades de innovación.