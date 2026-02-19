Desbordamiento del río Lérez.

Desbordamiento del río Lérez. Adrián Irago - Europa Press

Ofrecido por:

Galicia

Desciende el riesgo de desbordamiento de los ríos en Galicia: nueve en nivel naranja y ninguno en rojo

La Dirección Xeral de Emerxencias e Interior mantiene activo el Plan Especial Ante o Risco de Inundacións (Inungal) en todo el territorio

Información relacionada: Este es el estado actual de los ríos gallegos ante las lluvias: Hay alerta roja en el Miño (Ourense)

Publicada

Tras el paso del temporal, comienza a normalizarse la situación de los ríos en Galicia, con un progresivo descenso del riesgo de desbordamiento.

Imagen de archivo de un desbordamiento del río Miño.

Según la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, que mantiene activo el Plan Especial Ante o Risco de Inundacións (Inungal) en toda Galicia, hay nueve ríos de las provincias de A Coruña, Pontevedra y Ourense en nivel naranja por riesgo de desbordamiento y ninguno en nivel rojo.

En base a estos datos, ya no hay ningún cauce en el que se estime un riesgo muy elevado de desbordamientos pronunciados que puedan afectar a zonas habitadas y a carreteras.

Sin embargo, el nivel naranja supone todavía un "riesgo elevado", al presentar un caudal "con niveles superiores a los habituales".

Se trata en este caso de los siguientes puntos: Mandeo (Coirós), Xubia (San Sadurniño), Mero (Cambre), Barcés (Abegondo), Valiñas (Culleredo), Tambre (Oroso y Trazo), Lérez (Pontevedra) y Cabeiro (Redondela) y Miño (Ourense y A Peroxa).