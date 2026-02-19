Desciende el riesgo de desbordamiento de los ríos en Galicia: nueve en nivel naranja y ninguno en rojo

Tras el paso del temporal, comienza a normalizarse la situación de los ríos en Galicia, con un progresivo descenso del riesgo de desbordamiento.

Según la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior, que mantiene activo el Plan Especial Ante o Risco de Inundacións (Inungal) en toda Galicia, hay nueve ríos de las provincias de A Coruña, Pontevedra y Ourense en nivel naranja por riesgo de desbordamiento y ninguno en nivel rojo.

En base a estos datos, ya no hay ningún cauce en el que se estime un riesgo muy elevado de desbordamientos pronunciados que puedan afectar a zonas habitadas y a carreteras.

Sin embargo, el nivel naranja supone todavía un "riesgo elevado", al presentar un caudal "con niveles superiores a los habituales".

Se trata en este caso de los siguientes puntos: Mandeo (Coirós), Xubia (San Sadurniño), Mero (Cambre), Barcés (Abegondo), Valiñas (Culleredo), Tambre (Oroso y Trazo), Lérez (Pontevedra) y Cabeiro (Redondela) y Miño (Ourense y A Peroxa).