El BNG reclama mejoras laborales y reconocimiento de enfermedades profesionales para las redeiras en Galicia

La portavoz del BNG, Ana Pontón, defendió este jueves desde A Guarda las propuestas del Partido para dignificar el trabajo de las redeiras y mejorar sus condiciones laborales, tras el encuentro que mantuvo con la Asociación de Redeiras Atalaia, en el que conoció de primera mano las principales demandas de este colectivo profesional.

Pontón señaló la necesidad de combatir el intrusismo profesional que sufren las redeiras, que las obliga a "competir con personas que realizan este trabajo de manera ilegal". Por ello, propuso incorporar un mecanismo de trazabilidad en las redes, una medida que ya se ha implementado con éxito en otros lugares como Euskadi y que, subrayó, permitiría garantizar que "el trabajo que hay detrás de la reparación o montaje de las redes" sea realizado "realmente por redeiras dadas de alta".

La segunda cuestión que la líder nacionalista puso sobre la mesa es la necesidad de mejorar las condiciones de trabajo de este colectivo profesional, para lo que defendió la dotación en los puertos con redeiras de instalaciones dignas que les permitan realizar su trabajo. "Instalaciones dignas que permitan tener naves con grúas, que no tengan que levantar físicamente las redes ellas mismas, y que también garanticen una mínima climatización para que no pasen frío en invierno ni calor extremo en verano", añadió.

Asimismo, la portavoz reivindicó la necesidad de avanzar en el reconocimiento de las enfermedades profesionales vinculadas al oficio. "Sabemos que hay muchas enfermedades profesionales que no están reconocidas y creemos que es importante ese reconocimiento porque también es una forma de mejorar las condiciones en las que trabajan", subrayó, para añadir que el BNG seguirá trabajando para avanzar en este ámbito.

La líder nacionalista recordó que el trabajo de las redeiras es un "empleo feminizado" que, pese a su importancia y valor económico y cultural, permanece "invisibilizado" y requiere medidas para lograr su dignificación, advirtiendo que muchas de estas mujeres ni siquiera alcanzan el salario mínimo. "Es una situación que no podemos permitir y debemos trabajar para dignificar todos los oficios en los que las mujeres son protagonistas", recalcó.

"Lamentamos que la Xunta no esté desempeñando el papel que debería, no solo con las redeiras, sino también con otros colectivos del mar", criticó Pontón, quien reclamó un papel activo del Gobierno del PP para dignificar el trabajo de las mujeres en el mar, ampliar sus derechos y representación, y fomentar su asociacionismo.