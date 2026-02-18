Pedro Blanco asegura que "España tendrá su parte hecha" del AVE entre Galicia y Oporto

El delegado del Gobierno, Pedro Blanco, en una rueda de prensa. Foto de archivo. DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha asegurado que "España tendrá su parte hecha", en referencia al AVE entre Galicia y Oporto, cuando corresponda y "estará esperando a que Portugal cumpla la suya".

Lo ha hecho en su perfil de la red social 'X', citando a lo ya avanzado por el ministro de Transportes, Óscar Puente, y en respuesta al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que tras reunirse con el alcalde de Oporto, Pedro Duarte, ha urgido al Gobierno a acelerar esta infraestructura.

En la publicación, Blanco ha compartido una imagen con una información en la que se constata que "Portugal retrasa hasta 2032 la alta velocidad entre Oporto y Lisboa" para criticar que, "24 horas después" de este anuncio, la Xunta "apunte" al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Portugal anuncia un atraso no AVE a Oporto. 24 horas despois, a Xunta apunta ao Goberno.



Quizais antes de sinalar, o presidente Rueda debería informarse mellor.



Tal e como dixo @oscar_puente_, España terá a súa parte feita e estará esperando a que Portugal cumpra coa súa. pic.twitter.com/bb2fx3SrDH — Pedro Blanco (@blancolobeiras) February 18, 2026

"Quizás antes de señalar, el presidente Rueda debería informarse mejor. Tal y como dijo Óscar Puente, España tendrá su parte hecha y estará esperando a que Portugal cumpla con la suya", ha concluido.