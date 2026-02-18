La Denominación Mexillón de Galicia refuerza su competitividad con un convenio de medio millón de euros

Imagen de la firma de los convenios entre la Xunta y Mexillón de Galicia. Xunta de Galicia

La Xunta de Galicia y la Denominación de Origen Protegida Mexillón de Galicia refuerzan su cooperación por medio de la firma de dos convenios que permitirán reforzar la competitividad y la internacionalización de este bivalvo. Ambos ascienden a más de medio millón de euros.

Tal y como informa la Xunta en un comunicado recogido por Europa Press, los dos acuerdos suman, concretamente, un importe de 540.000 euros, de los que la Administración autonómica aportará 340.000 euros, cofinanciados por el Fondo Europeo Marítimo, mientras que los 200.000 euros restantes corren a cargo del Consello Regulador de esta DOP.

Esta inversión permitirá sufragar medidas como la monitorización del rendimiento de este bivalvo, "una acción que resulta determinante para la estimación de su valor nutritivo, comercial y ecológico".

Así, también se llevarán a cabo otras actividades promocionales destinadas a divulgar esta denominación de origen, contando para ello con creadores de contenido que fusionan entretenimiento, proyección y creatividad con potencial de interacción para la marca Mexillón de Galicia.

Con estos acuerdos, el Gobierno gallego da continuidad a la alianza iniciada en 2021 con el Consello Regulador de esta DOP, explica el Ejecutivo autonómico.