AVE Galicia-Oporto: Rueda reclama que se agilice la conexión de alta velocidad

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha reclamado este miércoles que se agilice la conexión de alta velocidad de Galicia con Oporto, además de apostar por seguir intensificando las relaciones en el ámbito cultural y turístico entre ambos territorios.

Así lo ha señalado durante el encuentro con el alcalde de Oporto, Pedro Duarte, en el que estuvo acompañado por el conselleiro de Presidencia, Justicia y Deportes, Diego Calvo, y por el conselleiro de Cultura, Lengua y Juventud, José López Campos.

El presidente gallego ha agradecido a Duarte la colaboración entre los dos territorios, con importantes vínculos culturales y lingüísticos, y ha destacado que en la Eurorregión Galicia–Norte de Portugal viven unas 6,4 millones de personas y hay unos 14.000 trabajadores transfronterizos, además de un gran número de empresas a ambos lados de la frontera.

Rueda ha apostado por "dar más participación a los territorios" en las cumbres que los gobiernos de ambos Estados realizan anualmente y por mejorar la movilidad entre ambos territorios, donde ha puesto como ejemplo el tren Celta, que tarda ahora mismo unas dos horas y media por trayecto.

Así, ha reivindicado por encima de todo "la necesidad de avanzar en la conexión de alta velocidad", una infraestructura que calificó de prioritaria y estratégica para Galicia y el Norte de Portugal. Para ello, ha demandado "mucha más voluntad política" por parte del Gobierno central para que "cumpla con su parte", algo que seguirá exigiendo aún en el caso de que el Alberto Núñez Feijóo fuese erigido como presidente.

El presidente de la Cámara Municipal de Oporto ha ratificado que el Ejecutivo portugués mantiene 2032 como "horizonte" para la conexión de alta velocidad con Vigo, un "compromiso" que Rueda ha celebrado, al tiempo que ha urgido al Gobierno de España "agilizar" la parte que le corresponde.

Ambos mandatarios han incidido en que el compromiso entre España y Portugal por la conexión Lisboa-Madrid no tiene por qué afectar a la de Oporto-Vigo.

En la reunión con Duarte también se ha abordado la celebración del Xacobeo 2027, una oportunidad histórica en la que ya trabaja la Xunta y que repercutirá en el país vecino, especialmente con el Camino Portugués de la Costa, que está experimentando un gran crecimiento de forma "sostenida e intensa", con un aumento del 20% en 2025.