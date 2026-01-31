Desarticulan un grupo criminal de origen albanés detrás de múltiples robos con fuerza en viviendas gallegas

La Guardia Civil ha desarticulado un grupo itinerante de origen albanés, especializado en la comisión de robos con fuerza en 14 viviendas, en las provincias de Pontevedra y A Coruña. Su actividad delictiva se centraba principalmente en la sustracción de joyas, oro y dinero en efectivo.

Tal y como ha trasladado la Guardia Civil en una nota de prensa, la investigación, desarrollada por el Grupo de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de Pontevedra, se inició en diciembre, tras detectarse un "considerable aumento" de robos con fuerza en el interior de viviendas habitadas durante los últimos meses del año en la provincia.

Según relatan, las primeras gestiones permitieron a los investigadores centrar sus sospechas en un grupo criminal internacional, que se encontraba asentado en la ciudad de Vigo. El grupo presentaba un "alto grado de organización y estructura", propio de la delincuencia organizada, con un "claro reparto de roles" entre sus integrantes.

De esta manera, uno de los implicados se encargaba de las labores logísticas, gestionando viviendas y vehículos de alquiler; dos de ellos se desplazaban monte a través hasta una zona de viviendas, recorriendo varios kilómetros a pie, accediendo habitualmente al interior de las mismas mediante apalancamiento de alguna de sus ventanas; y el conductor se desplazaba a zonas comerciales, donde permanecía durante horas pasando totalmente desapercibido, hasta el momento de recoger a los autores del robo.

Así, seleccionaban preferentemente casas ubicadas en zonas rurales o aisladas, muy próximas a áreas forestales, lo que "dificultaba su detección y facilitaba una rápida huida tras la comisión de los hechos".

Para realizar los robos adoptaban "importantes medidas de seguridad", cambiando de vivienda y de vehículo hasta en cuatro ocasiones en menos de un mes, con el objetivo de evitar seguimientos policiales. Los principales robos tuvieron lugar en Pontevedra, Redondela, Vilaboa, Santiago y Trazo (A Coruña).

Como resultado de la explotación de la Operación Viporto, durante los días 27 y 28 de enero, se llevaron a cabo dos registros domiciliarios en las localidades de Vigo y Torrevieja (Alicante), procediendo a la detención de los cuatro integrantes del grupo criminal, donde encontraron múltiples evidencias de su actividad delictiva.

Allí, se intervinieron joyas, relojes, dinero en metálico, efectos personales, dispositivos móviles, tarjetas SIM, 14kgs de marihuana, así como herramientas y utensilios utilizados para la comisión de los robos. Además, se localizó un zulo en una zona forestal que contenía diversos relojes procedentes de los ilícitos.

Uno de los detenidos tiene antecedentes policiales y judiciales en España, así como con una prohibición de entrada en territorio nacional. La Guardia Civil no descarta la vinculación de este grupo criminal con otros hechos delictivos ocurridos en Galicia durante los últimos meses del año 2025.

Con todo, la investigación se ha llevado a cabo con la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pontevedra Plaza Nº2 y la Fiscalía de Pontevedra, que decretó el ingreso en prisión de los cuatro detenidos. También, contó con el apoyo de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Alicante, USECIC de Pontevedra, USECIC de Torrevieja y la Unidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil.