Temporal en Galicia: Adif limita la velocidad en los trenes de alta velocidad entre Ourense y Santiago

Los trenes de alta velocidad entre Ourense y Santiago continúan circulando este lunes pese a los efectos de la borrasca Joseph, a diferencia de los regionales, que están suspendidos. Ahora bien, Adif ha puesto una limitación temporal de velocidad de 160 kilómetros por hora en toda esta línea a consecuencia de la lluvia y el viento que azota Galicia.

Esta limitación por condiciones meteorológicas adversas tiene, en principio, una duración de 48 horas, según informan a Europa Press fuentes de Adif a Europa Press.

El pasado viernes, el administrador de la infraestructura rebajó a 220 el máximo en 28 kilómetros de esta línea, tras avisos de maquinistas sobre el estado de la vía, por vibraciones. Este es el trayecto que registró el accidente del tren Alvia hace 13 años.

Estas decisiones se enmarcan en un contexto de debate sobre el estado de la red ferroviaria en España, a raíz del descarrilamiento con 45 víctimas mortales en Córdoba y otro con un fallecido en Barcelona. En este último caso, el siniestro se produjo durante un temporal que provocó un desprendimiento de tierra.