Rueda pide explicaciones por la reducción de velocidad del tren entre Santiago y Ourense

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, criticó este lunes tras el Consello da Xunta al ministro de Transportes, Óscar Puente, por la gestión de la información tras el accidente ferroviario de Córdoba y acusó al Gobierno central de "llenar de datos y de crear confusión" a la población.

En declaraciones respondiendo a preguntas de los medios, Rueda señaló que comparecer "muchas veces y durante largos periodos" no es negativo en sí mismo, pero subrayó que lo importante es el contenido de esas comparecencias. En este sentido, lamentó que, una semana después del accidente de Adamuz, en Córdoba, y de los acontecimientos posteriores, la situación resulte cada vez más confusa.

Para el titular del Gobierno gallego, esa confusión procede de las contradicciones del propio ministro. "No se sabe si hay conclusiones; todo parece una adivinanza sobre lo que podría haber pasado", afirmó, insistiendo en que, en lugar de tranquilizar a la población, se está consiguiendo lo contrario.

En este sentido, Rueda puso como ejemplo los cambios en los límites de velocidad en determinados tramos ferroviarios, como en el tramo entre Ourense o Santiago, conocido este lunes. "¿Qué pasa, que antes no se podía circular a esa velocidad y se estaba haciendo igualmente?", cuestionó.

Adif ha puesto una limitación temporal de velocidad a 160 kilómetros por hora a consecuencia del temporal de lluvia y viento que azota a Galicia.

El presidente autonómico reclamó al Ministerio de Transportes explicaciones claras y responsabilidades. "Esperamos que a lo largo de esta semana nos den cuenta de los detalles", dijo.

Asimismo, también ha asegurado que en estos momentos "no hay ninguna" interlocución con el departamento que dirige Óscar Puente.

Por último, recordó que hace meses desde la Xunta solicitaron una reunión con Óscar Puente, quien, según indicó, se comprometió a mantener un encuentro para abordar la situación de Adif y Renfe en Galicia, pero que sigue sin celebrarse.