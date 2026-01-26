Francisco Infante, meteorólogo de la Aemet, sobre la alerta roja en Pontevedra: "Son acumulaciones muy importantes"

El mal tiempo no da una tregua. Tras Ingrid, llega la borrasca de alto impacto Joseph con alerta roja por acumulaciones superiores a 150 mm en 24 horas. Además, continuará el temporal marítimo y la nieve podría mantenerse algunos días más en zonas de alta montaña.

"Son acumulaciones muy importantes", advierte Francisco Infante, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Galicia. Esta alerta afectará durante toda la jornada de hoy y se prolongará hasta mañana a las 03:00 horas en el interior de Pontevedra.

Acumulaciones "muy importantes" en el interior de Pontevedra

El interior de Pontevedra sigue muy pendiente de la situación este lunes tras el aviso de la Aemet. De hecho, los colegios y centros infantiles permanecen hoy cerrados, mientras que la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior ha activado el sistema Es-Alert ante el elevado riesgo de inundaciones.

En un vídeo, Alfonso Rueda aseguró que no se vivía una situación de alerta roja desde hace 20 años. No obstante, desde la Aemet recuerdan que el servicio meteorológico activó este nivel de aviso en diciembre de 2017 en el interior de Pontevedra, el suroeste de A Coruña y el noroeste de Ourense.

Acabo de achegarme á sede do 112, na Estrada, para seguir de preto a coordinación ante as fortes choivas previstas para mañá. Hai concellos do interior con alerta vermella, clases suspendidas e Es-Alert enviado. Máxima prudencia e atención ás indicacións de emerxencias pic.twitter.com/lALEQ8UUxV — Alfonso Rueda (@AlfonsoRuedaGal) January 25, 2026

De este modo, haría casi una década que el organismo público estatal no elevaba los avisos al nivel rojo. Por ello, se solicita extremar la precaución a la ciudadanía, ya que "la precipitación acumulada en 12 horas puede alcanzar los 120 litros por metro cuadrado".

"El hecho de que sea un aviso rojo, y que además estos avisos sean tan poco frecuentes, da una idea de la cantidad de precipitaciones que se va a acumular", advierte Francisco Infante.

⚠️🔴 AVISO ROJO | Lluvias muy abundantes en el interior de Pontevedra el lunes 26 y madrugada del martes 27.



☔️ Se podrán superar 120 mm en 12 horas. Posibles inundaciones y crecidas.



➡️ Extrema las precauciones y sigue las recomendaciones de protección civil. pic.twitter.com/LKF0ataRBn — AEMET (@AEMET_Esp) January 25, 2026

El paso de borrasca atlánticas, entre ellas Joseph, va a dar lugar a una semana muy lluviosa en Galicia, sobre todo en el interior de Pontevedra este lunes, donde los acumulaciones podrían provocar algunas inundaciones y crecidas.

La alerta permanecerá activa durante toda la jornada de hoy y se prolongará hasta mañana a las 03:00 horas. El noroeste, el sur y el Miño de Ourense estarán en alerta naranja, mientras que en el resto de Galicia el aviso será de nivel amarillo.

Pero... ¿a qué se debe el paso de tantas borrascas y de tanta intensidad? Infante señala que existen varias explicaciones: una está relacionada con la propia variabilidad interna del clima, y otra con una posible rotura del vórtice polar, un fenómeno que "se produce con frecuencia en muchos inviernos".

En cualquier caso, "no es frecuente", pero atendiendo a la zona en la que nos encontramos, "tampoco es inusual".

Lluvia y mal tiempo para lo que resta de semana

A medida que avance la semana, los avisos por lluvia irán desapareciendo. Pero esto no quiere decir que deje de llover, ya que de cara al miércoles se esperan cantidades de lluvia importantes en el sur de Galicia.

Durante los siguientes días, el portavoz de Aemet ha avanzado a Europa Press que seguirán llegando frentes asociados a borrascas atlánticas que dejarán precipitaciones en buena parte de la Península, sobre todo en zonas del oeste y del sur.

El modelo europeo prevé acumulados excepcionales hasta el sábado, según Meteored. Las áreas expuestas del oeste de Pontevedra serán el sector más lluvioso de Europa y podrían recoger más de 500 l/m2. En líneas generales, en Galicia se superarán ampliamente los 100-150 l/m2.