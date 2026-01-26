Borrasca Joseph: Mañana regresan las clases y la Xunta no contempla activar el nivel 2 de emergencia

Galicia retomará progresivamente la normalidad este martes tras el paso de la borrasca Joseph, que provocó que se activase la alerta roja en el interior de la provincia de Pontevedra.

Así se desprende de la decisión de la Xunta que, tras la petición de concellos como los de Cuntis y Vilaboa de activar el nivel 2 de emergencia, haya valorado que "no se aprecian en la actualidad circunstancias" que justifiquen dar este paso, aunque los medios autonómicos están "en alerta operativa", preparados para "la movilización inmediata" si lo requieren las circunstancias.

Actualmente está activado el 'Plan especial de Protección Civil de Galicia ante o risco de inundacións' (Inungal), instrumento "específico y preferente de planificación" para la gestión de las situaciones de riesgo o emergencia como las comunicadas, tal y como ha trasladado la Consellería de Presidencia a Europa Press.

Ante cualquier cambio "significativo" en la situación, ha añadido, será "evaluado sin demora" para "adoptar las medidas procedentes conforme a la normativa vigente".

Además, la previsión de la Xunta para este martes es retomar las clases en los 16 municipios del interior de la provincia pontevedresa, tras cancelarse este lunes, en base a los avisos meteorológicos emitidos por la AEMET y por MeteoGalicia.

Para mañana está únicamente activado un aviso de nivel amarillo por viento que "finaliza antes del inicio de la jornada escolar, sin que consten otras alertas que puedan implicar un riesgo grave o generalizado para la seguridad de las personas o para el "normal funcionamiento de los centros educativos".