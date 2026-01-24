Imagen de la nieve en As Nogais.

Imagen de la nieve en As Nogais. Carlos Castro - Europa Press.

Galicia

La DGT levanta la prohibición de paso a camiones en la A-52 y la A-6, que provocó importantes retenciones

Los servicios de emergencia siguen en alerta debido a las previsiones, que han mejorado en las últimas horas

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha anunciado el levantamiento de la restricción de paso a camiones en carreteras españolas, entre ellas la A-52 (desde Rionegro del Puente, Zamora, hasta Ponteareas) y la A-6 (entre Benavente, Zamora, y Lugo), que dan acceso a Galicia y provocaron importantes retenciones.

Quitanieves trabajando.

Con igual afectación a Galicia, según informa Europa Press, esta prohibición se ha levantado en la N-120 desde Osorno (Palencia) a Ponteareas (afectaba también a toda la provincia de Ourense); en la N-541 desde Barbantes (Ourense) a Cerdedo (Pontevedra), y la N-640 entre Monterroso (Lugo) y A Estrada (Pontevedra).

Los servicios de emergencia se mantienen en alerta, debido a las previsiones, aunque los pronósticos han mejorado en las últimas horas.