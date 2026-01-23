El temporal deja retrasos en trenes con destino o salida desde Galicia

El impacto de la borrasca Ingrid se hace notar en la red ferroviaria. Renfe ha notificado numerosos retrasos e incidentes en trenes de larga distancia, llegando a acumular cerca de dos horas de demora y pasajeros transportados por carretera.

Según fuentes consultadas por Europa Press, las condiciones atmosféricas que afectaron con más fuerza a la provincia de León han hecho que se limitase la velocidad en la zona. Por esta razón, se han generado retrasos durante toda la mañana en los convoyes que se dirigen o salen de Galicia.

Además, tuvieron que realizarse labores especiales de revisión técnica por acumulación de nieve y hielo en los coches, lo que provocó más demoras. Es el caso, por ejemplo, del AVE Madrid-Vigo que partió a las 07:14 horas de la capital, que llegó a la ciudad olívica sobre dos horas más tarde de lo previsto al detenerse en Taboadela.

En dicho tren viajaban, entre otros, responsables políticos como el alcalde de Vigo, Abel Caballero, o el presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, acompañados de decenas de periodistas gallegos que acudieron a cubrir la Feria Internacional del Turismo (Fitur), celebrada esta semana en Madrid.

El tren se detuvo y estuvo unos minutos sin luz, avisando por megafonía en un primer momento que el convoy circulaba con 20 minutos de retraso debido al temporal. Posteriormente, se aumentó a una hora esta demora y, después, a hora y media.

Una vez en la estación de Pontevedra, el tren volvió a detenerse. En este caso por una incidencia en una catenaria. Al parecer, un árbol habría caído encima de la misma, lo que supuso unos 10 minutos más de retraso, llegando a Vigo alrededor de las 13:00 horas.

Afectados trenes entre A Coruña y Ourense

No obstante, no fue el único árbol que cayó a las vías gallegas este viernes. Varios trenes de la línea entre A Coruña y Ourense también resultaron afectados por otro árbol caído esta mañana debido al temporal Ingrid. Decenas de pasajeros fueron trasladados por tierra en algunos trayectos entre A Coruña y Ourense y la ciudad herculina y Monforte.

Por otra parte, la subdelegación del Gobierno en Ourense ha informado de que ya no es obligatorio utilizar cadenas en vehículos ligeros por nieve en las carreteras A-52 y N-525.