Ya es oficial: la Xunta anuncia 1 millón de euros en ayudas a promover chiringuitos de playa sostenibles

"Con respeto, con cariño, con tradición, también con modernidad, hay que seguir viviendo del y en el litoral". Así anunciaba Alfonso Rueda, presidente de la Xunta, que se destinarán 1 millón de euros a ayudas para promover prácticas sostenibles en los chiringuitos y hacerlos más eficientes, accesibles e integrados en el paisaje costero.

"Galicia es muy diversa y su litoral también, por lo que no se trata de uniformar, no queremos que todo sea igual, ya que sería un error; lo que queremos es que el valor de cada terreno se vea realzado y eso se puede conseguir a través de la arquitectura", concretó Rueda. Te aclaramos todo lo que debes saber sobre estas ayudas que se convocan a finales de enero.

Chiringuitos más eficientes, accesibles e integrados en el paisaje

La Xunta de Galicia pondrá en marcha a finales de este mes una nueva línea de ayudas pensada para algo muy concreto: ayudar a que los chiringuitos de la costa gallega sean más sostenibles, más eficientes y mejor integrados en el paisaje, sin perder su esencia ni su papel en la vida del litoral.

En total, el Gobierno gallego destinará un millón de euros a estas subvenciones, que se convocarán a finales de enero, y que buscan apoyar a los propietarios que quieran mejorar o renovar sus establecimientos de temporada. El objetivo es claro: cuidar el litoral y, al mismo tiempo, facilitar que estos negocios sigan siendo viables.

Las ayudas están pensadas para que estos establecimientos empleen materiales reutilizables, reciclados, de bajo impacto ambiental o con certificación ecológica tanto en la instalación de estructuras, suelos y paneles como en los elementos de sombreado y protección solar, o en el mobiliario.

También se apoyarán mejoras en gestión de residuos, así como el ahorro energético y de agua, y se financiarán acciones que promuevan la accesibilidad universal mediante soluciones respetuosas con el entorno y la integración paisajística.

Con carácter general, la subvención podrá cubrir hasta el 50% de la inversión, con un mínimo de 1.500 euros por proyecto y un máximo de 10.000 euros de ayuda.

Por otro lado, quienes decidan adaptar su chiringuito a alguno de los prototipos biosostenibles del concurso de ideas impulsado por la Xunta podrán acceder a una ayuda de hasta el 70% de la inversión, con un máximo de 20.000 euros. Además, en este caso, los hosteleros ya cuentan con un diseño elaborado, lo que ahorra tiempo y costes.

Esta temporada de 2026, los chiringuitos podrán abrir, de manera opcional y de forma ininterrumpida, desde Semana Santa hasta el 31 de octubre. "Para aquellos que quieran, insisto, pero los que crean que pueden alargar, respetando el entorno y dando vida económica a los sitios donde están, este año van a poder hacerlo", añadió Rueda.