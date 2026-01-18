1996, el año que los cielos de Galicia registraron una "oleada" de avistamientos de ovnis

Galicia siempre ha estado relacionada con lo extraordinario, lo mágico, lo extraño, lo sobrenatural. Es tierra de meigas, de trasnos y de la Santa Compaña y en su orografía se esconden mitos, leyendas y rituales ancestrales. Pero en la época moderna, en el pasado siglo XX, poco a poco se han ido abriendo paso otras figuras, ya no en los frondosos bosques y montes, sino en el cielo y en el agua.

Los avistamientos de ovnis, objetos volantes no identificados, son un fenómeno moderno, más relacionados con una tecnología desconocida que con antiguos rituales, aunque hay muchos que creen que los extraterrestres llevan en la Tierra desde tiempos inmemoriales.

En Galicia, el primer fenómeno ovni registrado data del año 1945, concretamente el 15 de octubre, en A Coruña, cuando varias personas dijeron ver un objeto luminoso que atravesaba el cielo en los Cantones. Entre ellos estaba Óscar Rey Brea, el primer ufólogo de España y, seguramente, del mundo.

Él ya había tenido conocimiento de otra experiencia similar, cuando estaba en el frente ruso en la División Azul. En 1942, durante un bombardeo, los españoles observaron desde la trinchera una nave en forma de disco que sobrevolaba sus cabezas. Los franquistas creyeron que se trataba de un arma secreta del Tercer Reich o un aparato de observación ruso, aunque, que se tenga conocimiento, ninguno de los bandos contaba con un artilugio similar en su fuerza aérea.

En esa misma década, ocurrió el hecho fundacional de las teorías conspiranoicas relacionadas con los extraterrestres: el incidente ovni de Roswel. Fue en julio de 1947 cuando se dice que una nave se estrellaba en un rancho; nacía el "Caso Roswell" y la ufología se extendía como la pólvora a partir de ahí.

250 avistamientos en cinco meses

Según los expertos, entre 1945 y 1995, en Galicia se registraron alrededor de 400 avistamientos. Pero desde diciembre de ese año hasta mayo de 1996, cerca de 250. Es la conocida como "gran oleada"; en algo más de 5 meses se produjeron la mitad de avistamientos que en 50 años.

Este fenómeno estuvo muy repartido, aunque los casos más llamativos se dieron en Vigo y la provincia de Lugo. En la ciudad olívica es famoso y llegó a ocupar la portada del Pueblo Gallego el conocido como "Ovni de Minguela", en referencia al peluquero Juan Minguela, que aseguró que una nave extraterrestre "del tamaño de un Vitrasa" había aterrizado a pocos metro de su casa, en Santa María de Oia, la noche del 27 de marzo de 1974.

También en 1970, como explicó el ufólogo JJ Benítez, "miles de personas" vieron la tarde del 7 de mayo "un objeto de aspecto metálico, plateado, que brillaba intensamente al sol". Según el jesuita Pedro Pablo Requejo, el ovni se mantuvo vertical y a gran altura sobre Vigo entre las 19:00 y las 21:00 horas. Según el periodista, la cámara de Matías Álvarez García, interventor del Banco Pastor, capturó esta "nave nodriza" tras ver la cinta que no se encontraba manipulada. El propio Óscar Rey refutó el suceso y afirmó que aquel objeto medía 300 metros y se encontraba a unos 40.000 metros de altura.

Durante esas décadas, hasta finales de 1995, los medios dejaron de dar cobertura a este tipo de casos, pero no les quedó más remedio que volver a interesarse por el tema tras la sucesión de avistamientos de 1996.

Sin salir de Vigo, Pablo Novoa explica en el programa de 2021 Extraterrestres: Ellos están entre nosotros, emitido por DMAX y presentado por Lorenzo Fernández Bueno, periodista y director de la revista Año/Cero, cómo ese año vio una luz grande que sobrevolaba la Torre de Retransmisión de Domaio.

Fue su mujer la que lo alertó alrededor de las 22:00 horas y desde la ventana de su casa, que da a la ría y a la montaña de Domaio, vio con su familia cómo de aquella luz salían otras más pequeñas y regresaban. Además, en su testimonio añade el de un amigo íntimo suyo que le relató cómo mientras pescaba, alrededor de las 05:00 horas, él y otros pescadores vieron un objeto que salía del mar. Ese mismo objeto lo habrían visto también una pareja de policías que patrullaban en el monte de O Castro.

Recreaciones de Extraterrestres: Ellos están entre nosotros. DMAX

Los testimonios también viajan a Ourense, donde en Chandrexa de Queixa un par de ancianos dijeron haber visto dos humanoides que tenían sus cuerpos pegados.

Lugo, epicentro

El libro OVNIS: Alto Secreto, de Marcelino Requejo, recoge también historias de 1996, centrándose especialmente en la provincia de Lugo, donde acaecieron una gran parte, alguno de ellos de lo más extraño y sorprendente. Por ejemplo, el libro recoge el testimonio de Elena, que viajaba en coche de Miumenta a Vilalba a principios de año, el 21 de enero. Alrededor de las 22:00 horas, ella y su acompañante, Tania, vieron un resplandor a unos dos kilómetros en el punto kilométrico 16 de la Nacional 120.

Se acercaron reduciendo la velocidad hasta estar a unos 30 metros y pudieron observar un "incendio" entre los árboles. Era una bola de luz grande y de color amarillo que levitaba sobre la pradera, junto a un río. "Flotaba sin moverse", asegura la testigo, que añade que después se abrió una puerta de aquella esfera "como en curva" hasta tocar el suelo. En ese momento, arrancaron y siguieron su viaje aterrorizadas.

Poco después, en febrero, los vecinos de la comarca de Terra de Lemos pudieron ver a través del Canal 55 TV la retransmisión de más de dos horas de objetos volantes no identificados. Fue un vecino el que avisó a la emisora, que mandó a un cámara para grabar unas luces que, según se supo después, ya habían sido avistadas un día antes por vecinos de la zona del outeiro de San Vicente do Pino.

Extraterrestres: Ellos están entre nosotros

También en Lugo, el 14 de junio consta un testimonio de una mujer, Mari Luz Fernández, vecina de Pobra de San Xiao,​ parroquia del municipio de Láncara, vio una esfera luminosa que volaba dejando tras de sí una cola multicolor a 100 metros del suelo. Dos semanas después, recibió la visita de un experto de astronomía que le aseguró que se trataba de un meteorito a más de 40 kilómetros de altura, algo que no coincidía con lo que ella había visto.

Marzo de 1996

Pero durante el mes de marzo se dio una de las experiencias más inverosímiles. El 7 de marzo, primero, un señor que circulaba por la carretera de Vilabla divisó una "bola de fuego de gran tamaño que volaba de este a oeste", y posteriormente a dos cazas que seguían la misma ruta.

Y la medianoche de ese 7 de marzo de 1996, en el término lucense de As Ferrerías, en Friol, José Manuel Castro vio una esfera luminosa de color amarillo situada a gran altura realizando movimientos en zigzag. El hombre salió con una linterna de su casa y comenzó a hacer gestos mientras gritaba "Baixade, baixade!". Y bajaron.

Según narra el propio José Manuel, huyó a su vivienda cuando la esfera se posó en su finca, donde quedaron marcas del aterrizaje y huellas de gran tamaño que recogieron posteriormente los medios locales. Era una bola del tamaño de una casa de tres plantas; dentro de ella, divisó la silueta de cinco humanoides de tres metros.

Imágenes de las marcas y las huellas. Extraterrestres: Ellos están entre nosotros

Posteriormente, de la esfera se desplegó una rampa de colores, "como un arcoíris", de la que bajaron otros tres individuos de poco tamaño en fila y con las manos apoyadas sobre la espalda del que iba delante, como haciendo un tren, y se desplazaron dando pequeños saltos hasta un riachuelo cercano.

Según el propio Marcelino Requejo, otros dos testigos vieron esa gran esfera luminosa en el cielo, y considera que la historia que cuenta José Manuel es tan extraña que parece complicado que se la haya inventado.

Muchos de los avistamientos han sido después anulados tras encontrarse causas naturales o humanas después de investigarlos, pero otros quedan abiertos sin encontrar una explicación.

La oleada gallega fue tan intensa que obligó en múltiples ocasiones a la intervención de policía y militares; además, se creó un archivo, un hecho insólito en la historia de la ufología española.

A pesar de los avances científicos y tecnológicos, estos fenómenos son todavía causa de asombro para muchos, y también de desconfianza para otros tantos.