Ana Pontón acusa a Rueda de poner en riesgo la salud de la población por el "colapso" en urxencias

La portavoz nacional del Bloque Nacionalista Galego (BNG), Ana Pontón, ha acudido este martes al hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, donde ha avanzado que su partido va a solicitar la comparecencia del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, para que dé explicaciones ante lo que considera el "colapso" de los servicios hospitalarios de urgencias.

Pontón ha recrimicado a Rueda la falta de previsión ante el pico de gripe, así como el deterioro de la atención primaria y de todo el sistema sanitario gallego. También le ha urgido a explicar si va a tomar "algunha medida real" para cambiar o esta situación o "se vai seguir instalado na propaganda e na publicidade, sen solucionar ningún problema".

La líder nacionalista considera que el gobierno gallego "está poñendo en risco a saúde" de la ciudadanía, tras "16 anos de políticas de recortes e privatizacións". Una "grave situación", ha señalado, que se traduce en "urxencias colapsadas e centros de pacientes amoreados durante días nos corredores dos hospitais".

"Hai que agardar máis de tres semanas para poder acudir ao médico ou médica de cabeceira", ha añadido la portavoz nacional del BNG, que ha recordado que hay profesionales advirtiendo de su total agotamiento físico y mental. "Os recortes e as privatizacións do PP teñen un custe que o pagan os galegos e as galegas coa súa saúde", ha recalcado.

Pontón ha ejemplificado el "deterioro de la sanidad pública gallega" en el área sanitaria de Vigo. Considera que el Álvaro Cunqueiro, pese a costar 470 millones de euros más de lo previsto, "sofre unha situación moi preocupante" y "non ten capacidade para dar respostas ás necesidades que ten a poboación".

La líder nacionalista ha argumentado que esta "política de voadura controlada" de la Xunta beneficia "clara e descaradamente" a la sanidad privada. En este sentido, ha recordado que, en los últimos seis años, se incrementó en un 166% el número de gallegos y gallegas que tiene un seguro privado, así como que la mitad de los ingresos de los complejos privados son recursos públicos.

Para combatir lo que califican de colapso sanitario, el BNG ha propuesto acabar con la precariedad y el "maltrato" a los profesionales sanitarios, destinar el 25% del presupuesto del Sergas a la atención primaria y poner en marcha un plan de choque para reforzar este ámbito para recuperar la inversión de 1.650 millones de euros "recortados por el gobierno del PP desde 2009.