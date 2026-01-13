El PP propone a Julio García Comesaña como nuevo secretario de la Mesa del Parlamento de Galicia PPDEG

El Grupo Popular propondrá a Julio García Comesaña como nuevo secretario de la Mesa del Parlamento de Galicia, en sustitución de Ethel Vázquez. La elección tendrá lugar en el primer Pleno de este nuevo periodo de sesiones, que se celebrará entre los días 27 y 28 de enero.

García Comesaña es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidade de Santiago de Compostela, cuenta con la especialidad sanitaria de Radiofísica Hospitalaria y con un máster en Administración Sanitaria por la Escuela Nacional de Sanidad.

Fue conselleiro de Sanidade de la Xunta de Galicia desde septiembre de 2020 hasta abril de 2024, y anteriormente ocupó la gerencia del Área Sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras (marzo de 2017 a septiembre de 2019) y la del Área Sanitaria de Vigo.

En el ámbito de la gestión sanitaria desempeñó diversos cargos en el Complexo Hospitalario Universitario de Vigo y en el Servizo Galego de Saúde, y como especialista desarrolló su actividad asistencial en los hospitales Povisa y Meixoeiro de Vigo, y Vall d’Hebron de Barcelona.

En la actualidad, es viceportavoz del Grupo Popular en el Parlamento y presidente de la Comisión 1ª, Institucional de Administración Xeral, Xustiza e Interior.