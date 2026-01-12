Confirmado por el gobierno gallego: la ayuda de 1.200 euros a familias para fomentar la natalidad

La Xunta de Galicia ofrece esta ayuda con el objetivo de contribuir a los gastos que conlleva el nacimiento de un hijo. Se trata de la Tarxeta Benvida, un programa implantado en 2016 del que se han beneficiado más de 120.000 familias gallegas. Todavía se encuentra abierto el plazo de la convocatoria de 2025, que termina el 31 de marzo de 2026 a las 23:59 horas.

La cuantía es de 1.200 euros durante el primer año de vida del hijo o hija, cantidad que se duplica el primer año para el tercer hijo y siguientes, y se incrementa un 25% para quienes viven en ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes. Te contamos todo lo que debes saber sobre la Tarxeta Benvida para aprovechar los últimos meses de esta convocatoria.

Importe de la Tarxeta Benvida

La Tarxeta Benvida es una ayuda económica destinada a apoyar a las familias ante los gastos derivados del nacimiento de un hijo o hija, la adopción o la guarda con fines adoptivos.

Durante el primer año, el importe de la ayuda es de 1.200 euros por hijo. En el caso de que el menor sea el tercero o alguno de los siguientes, esta cuantía se incrementa hasta los 2.400 euros.

Además, las familias con una renta anual igual o inferior a 22.000 euros pueden acceder a una ampliación de la ayuda durante el segundo y tercer año. En este período, el importe será de 600 euros anuales si se trata del primer hijo, 1.200 euros anuales para el segundo y 2.400 euros anuales cuando sea el tercero o sucesivos.

Para las familias que residan en ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes, estas cuantías se incrementan en un 25%, alcanzando importes de 750, 1.500 y 3.000 euros respectivamente.

Qué se puede comprar

Una vez que la resolución de esta ayuda se resuelva a tu favor, el importe lo cobrarás directamente en la Tarxeta Benvida, una tarjeta monedero que llevará tu nombre.

Podrás usarla en farmacias, parafarmacias, ópticas, supermercados, tiendas de alimentación y establecimientos de puericultura o especializados en artículos y productos para la infancia. Con ella, podrás comprar cualquier producto básico para niños como leche y otros alimentos infantiles, pañales, ropa, baberos, artículos de paseo y de viaje y productos de higiene infantil o farmacéuticos.

Quiénes pueden solicitar esta ayuda

La Tarxeta Benvida puede ser solicitada por aquellas personas que cumplan una serie de requisitos relacionados con su situación familiar, económica y de residencia. En primer lugar, es imprescindible tener residencia habitual en Galicia.

Además, en la última declaración del IRPF, la renta de la unidad familiar no debe superar los 45.000 euros, resultante de la suma de la base imponible general y la base imponible del ahorro, o bien 13.500 euros por cada miembro de la familia.

Pueden beneficiarse de esta ayuda las mujeres embarazadas a partir de la semana 21 de gestación.

También, las personas que hayan tenido un hijo, adopten o acojan con carácter permanente o asuman la guarda con fines adoptivos de menores de hasta tres años. Además, pueden solicitarla los gallegos o descendientes de gallegos que regresen a Galicia desde el extranjero en dichas circunstancias

Todavía estás a tiempo de solicitar la ayuda correspondiente a la convocatoria de 2025. Hasta el 31 de marzo a las 23:59 horas puedes acudir a este enlace para enviar tu solicitud y conseguir tu Tarxeta Benvida.