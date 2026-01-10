El gran eclipse total de Sol de 2026 pasará por Galicia: fecha exacta y mejores lugares para verlo

El año apenas está comenzando, pero la agenda astronómica ya está llena de eventos de gran interés como el próximo eclipse total de Sol, que será visible desde Galicia.

El eclipse total de Sol de 2026 es el evento astronómico estrella del año y tendrá lugar durante el verano, en concreto en el atardecer del miércoles 12 de agosto.

Fecha exacta del primer eclipse total de Sol en más de un siglo

Imagen de archivo de un eclipse de sol. Jarvin Hernandez – Shutterstock

Buenas noticias para los amantes de la astronomía: 2026 trae consigo el primer eclipse total de Sol visible desde la Península ibérica en más de un siglo.

"La franja de totalidad de este eclipse cruzará España de oeste a este y pasará por numerosas capitales de provincia desde A Coruña hasta Palma, incluyendo Oviedo, León, Bilbao, Zaragoza y Valencia", informa el Instituto Geográfico Nacional (IGN).

El eclipse sucederá cuando el Sol se esté poniendo muy cerca del horizonte. El máximo se producirá a las 19:46 horas (en Península y Baleares) cerca de Islandia, siendo la duración máxima de la totalidad de 2 minutos y 18 segundos.

"En España el eclipse se verá como total en casi toda la mitad norte peninsular, mientras que en la mitad sur se podrá ver como parcial", detalla el IGN. De hecho, el primer lugar donde será visible será Galicia.

En concreto, en A Coruña el eclipse comenzará a las 19:31 horas, tendrá su máximo a las 20:28 horas y finalizará a las 21:22 horas, unos minutos antes de la puesta de sol, siendo la duración de la totalidad de 76 segundos.

En el caso de Vigo, el inicio del eclipse está fijado unos segundos más tarde, a las 19:32 horas, y tendrá su máximo a las 20:30 horas. Este inusual fenómeno concluirá a las 21:23 horas.

La franja de totalidad atravesará el océano Ártico, el noroeste de Groenlandia y el extremo oeste de Islandia, cruzará el océano Atlántico y se adentrará en la Península ibérica cruzando de oeste a este.

Por este motivo, Galicia será un lugar magnífico para ver este evento astronómico. El eclipse pasará por numerosas capitales de provincia desde A Coruña hasta Palma, incluyendo León, Bilbao, Zaragoza y Valencia.

Al producirse en verano y a última hora de la tarde, las probabilidades de tener un cielo despejado son altas en una gran parte del país. Para observarlo se recomienda utilizar protección adecuada, ya que si se mira directamente al Sol se pueden producir lesiones oculares.

En este sentido, ópticas, planetarios y tiendas especializadas suelen vender gafas especiales con filtros homologados. No obstante, sirven también gafas con cristal oscuro de soldador número 14 o láminas de plástico de Mylar recubiertas con aluminio si se utiliza telescopio.

¿Cuándo será el próximo eclipse?

Tras el eclipse de agosto de 2026, el siguiente eclipse solar visible como total en España tendrá lugar el 2 de agosto de 2027, seguido de otro anular el 26 de enero de 2028. "No será posible observar otro eclipse solar total desde España hasta 2053", señala el IGN.