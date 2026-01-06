Uno de los 40 fallecidos en el incendio de Crans Montana (Suiza) tenía raíces ourensanas

Incendio en el bar Le Constellation de la estación de esquí de Crans-Montana, Valais (Suiza). Europa Press

Uno de los 40 fallecidos durante el incendio ocurrido la noche de Año Nuevo en el bar de Le Constellation, en Crans Montana (Suiza) era de origen gallego. Según adelantó este martes la TVG, el joven tenía raíces ourensanas.

En concreto, de la localidad ourensana de Sandiás, en la comarca de A Limia. Allí aún reside su abuela paterna, que, según fuentes consultadas por Europa Press, el joven era su único nieto.

Cabe recordar que este suceso se ha saldado con 40 fallecidos, que han sido identificados el pasado fin de semana. Más de la mitad son suizos y la mayoría adolescentes.

Además, más de 115 personas resultaron heridas, 83 de las cuales seguían hospitalizadas este lunes a causa de la gravedad de su estado.

Las autoridades de Suiza han confirmado este martes que el bar del resort de Crans Montana no había sido sometido a inspecciones de seguridad desde hace cinco años. Así se ha confirmado en el marco de las investigaciones sobre el suceso.